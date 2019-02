A empresa de transporte coletivo Trans Acreana, hoje já é considerada pela população como a mais eficiente do ramo no estado do Acre. Atuando em todo território acreano, agora terá horários fixos para os trechos da região do Alto Acre.

Com a frota de ônibus modernos, a empresa trabalha priorizando sempre o conforto do cliente com ar condicionado, água mineral, banheiro e sistema WI-FI nos coletivos. A melhoria constante nos serviços, a valorização dos colaboradores e a preservação do meio ambiente são preocupações constantes da empresa.

Com isso, a empresa informa a todos os usuários que a partir da segunda-feira, 4, passa a funcionar os novos horários para os trechos Brasiléia para Rio Branco, Brasiléia para Assis Brasil e da capital Rio Branco para Brasiléia.

E para os moradores do município de Assis Brasil, a empresa está inaugurando uma agência ao lado da praça principal para atender os moradores. Um novo ambiente, com sala de espera totalmente equipada, com wi-fi, televisão, água mineral e climatizada para melhor acomodar os usuários.

Mais informações, compras de bilhetes e dúvidas, os usuários podem procurar as agências que ficam localizadas em Brasiléia, na rodoviária municipal e em Epitaciolândia também na própria rodoviária. Ou se preferir ligar para os números (68) 9923-6690 ou (68) 3546-4507 em Brasiléia, (68) 99228-2178 de Assis Brasil e (68) 3221-6304 ou (68) 99977-7800 da central em Rio Branco.

Confira a tabela de horários abaixo.

Rio Branco para Brasiléia

06:00h (parada final em Assis Brasil)

11:00h (parada final em Assis Brasil )

17:00h (parada final Brasiléia)

Brasiléia para Rio Branco

09:00h

14:20h

17:30h

Brasiléia para Assis Brasil

11:00h

15:30h

Assis Brasil para Brasiléia

06:00h

15:00h



Comentários