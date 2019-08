A chegada de retorno após levar uma grande equipe do Conservatório Musical do Juruá até a Capital do Brasil, não poderia ser mais gratificante. Foram cerca de 80 crianças que se apresentaram para o presidente Jair Bolsonaro, Ministros e convidados.

A equipe também se apresentou no Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados. A alegria está estampada em cada rosto dos jovens e de cada um que esteve presente nesse momento inesquecível.

Neste meio, não poderia ficar de fora, o empresário Fernando Lorenzo Lamas, que disponibilizou dois dos novos ônibus da frota, para que esse sonho fosse realizado. “Estamos felizes em participar desse momento. A empresa de transporte coletivo Transacreana está crescendo junto com o Estado e estamos disponibilizando o que tem de melhor para o acreano”, destacou.

Com a frota de ônibus modernos, a empresa trabalha priorizando sempre o conforto do cliente com ar condicionado, água mineral, banheiro e sistema WI-FI nos coletivos. A melhoria constante nos serviços, a valorização dos colaboradores e a preservação do meio ambiente são preocupações constantes da empresa.

O retorno dos jovens aconteceu no dia desta terça-feira (27), onde foram recebidos por populares e uma grande carreata pela cidade de Cruzeiro do Sul.







Comentários