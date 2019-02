Empresa que levar pelo menos três atletas do Acre

TIÃO MAIA, PARA CONTILNET

Conciliar os estudos com atividades esportivas, formação acadêmica com futebol, livros com a bola e a possibilidade de isso dando certo, ainda se tornar um atleta profissional e estudar nas maiores universidades dos Estados Unidos são ambições de muitos jovens brasileiros que não se realizariam nem nos seus melhores sonhos de sucesso. Pois o que seria apenas sonho está bem próximo de se tornar realidade, inclusive para jovens acreanos.

Isso porque está em Rio Branco, desde a manhã desta segunda-feira (18), o empresário do ramo esportivo, Stefano Melo, de 30 anos, cuja missão em terras acreanas é identificar atletas e estudantes com a capacidade de preencher as exigências dos clubes e universidades americanas e levá-los para viver no exterior. Acreano de Rio Branco, Stefano já foi uma grande promessa do futebol local e chegou a jogar em categorias de base de grandes clubes paulistas. Por questões particulares, desistiu ele próprio de se tornar um jogador de futebol e, vivendo na capital paulista, dedicou-se à vida acadêmica e travou contato com uma empresa responsável pelo intercâmbio de formação de atletas nos estados Unidos.

Ele é diretor executivo no Brasil da Next Academy, uma empresa norte-americana de preparação de atletas de futebol de alto rendimento e compromissados com a educação. A empresa tem apoio da Adidas, maior empresa mundial do marketing esportivo, e da EF English Live, maior plataforma de inglês do mundo.

De acordo com o diretor, a empresa faz atualmente a preparação de pelo menos três mil atletas só entre Brasil e Portugal. “E só aceitamos novos atletas quando há vagas, o que está acontecendo no momento, sendo os novos atletas indicados por atletas já em atividade ou inscritos no site da organização”, disse Meli.

“Durante a preparação, os atletas têm a opção de treinar e estudar dentro da plataforma Nest box online, tendo aula de inglês online. Após a preparação encaminhamos esses atletas para grandes times de futebol do Brasil e também dos EUA, para jogar e estudar com bolsas de até 100% custeadas”, disse Melo

Ele revelou que está no Acre para divulgar a iniciativa e preparar grande evento em que os atletas deverão ser apresentados para serem observados pelos grandes clubes parceiros. O evento, conhecido no Brasil como “peneira”, será realizado em Rio Branco em junho deste ano, faltando definir o estádio”. Queremos levar pelo menos três atletas do Acre”, disse o empresário.

