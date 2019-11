As autoridades foram informadas que o motivo pode ter sido disputa por terras

Homens da Polícia Militar entregaram na delegacia do município de Xapuri, um registro de um homicídio que teria ocorrido por volta das 15 horas desta quarta-feira, dia 20, em uma localidade de difícil acesso na zona rural.

As primeiras informações dão conta de que o empresário do ramo de consertos de motos, conhecido por Josimar da Silva Barroso (47), mais conhecido como “Tripinha”, teria sido morto com um tiro de espingarda em sua colônia, localizada no Seringal Simitumba, colocação Campo Verde.

Segundo foi levantado até o momento, a vítima teria ido ao local para tratar da divisão de terras na localidade e foi convidado por seu algoz, até o momento identificado como Francisco, ou “Chico Doido”, e ficaram conversando na casa. Foi quando o caseiro ouviu um disparo de espingarda e depois viu o acusado correndo para dentro da mata.

O caseiro contou que viu a vítima baleada na região do peito e ombro, indo a óbito no local. Depois, andou cerca de cinco horas no ramal de difícil acesso até chegar na estrada e depois, ir de carro até a cidade para avisar a esposa da vítima, que depois acionou as autoridades.

Uma equipe com policiais militares e civis está sendo montada para que possam sair nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 21, até o local onde está o corpo da vítima para ser resgatado e ser levado ao IML, para ser realizado os exames de praxe.

O suspeito, ‘Chico Doido’ está sendo procurado pelas autoridades policiais.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários