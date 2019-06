Em Lima, no Peru, governador Gladson Cameli convida investidores a virem ao Acre e um deles, um dos maiores do país, aceitou o convite e estará aqui em julho

TIÃO MAIA, DO CONTILNET

O elefante branco herdado pelo atual governo do governo petista de Tião Viana e que atende pelo nome de “Peixes da Amazônia”, um investimento de muitos milhões de reais com recursos públicos e que nunca funcionou a contento e só causou prejuízos à economia local, deverá ter destinação adequada a partir do mês de julho. Será nesta data que o investidor peruano Carlos Penny Bidegaray, um dos maiores empresários daquele país, que investe inclusive na área de produção de proteína com a criação de pirarucu em cativeiro, deverá vir ao Acre conhecer o empreendimento e firmar parceria com o governo a fim de colocar a indústria para funcionar. O Peru já é o maior produtor de óleo e farinha de peixe do mundo

A vinda do empresário ao Acre e o possível investimento na “Peixes da Amazônia” deverá ser o resultado prático da visita do governador Gladson Camelçi a Lima, no Peru, desde o início da semana, acompanhado de líderes políticos da região como o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e os senadores Márcio Bittar (MDB-AC) e Sérgio Petecão (PSD-AC), além de outros parlamentares. Durante reunião com empresários e políticos daquele país, o governador Gladson Cameli fez o convite para que o empresariado local viesse investir no Acre e Carlos Penny Bidegaray mostrou-se interessado em negócios com os acreanos. A “Peixes da Amazônia” o interessou, relatou o governador Gladson Cameli.

O empresário é financiador de grandes empreendimentos nas áreas de mineração, petróleo e pescado há mais de 40 anos, e também investe num grupo japonês responsável pela maior produção de pirarucu em cativeiro do Peru. De acordo com Cameli, o empresário se mostrou entusiasmado com a possibilidade de expandir seus negócios para o Brasil através do Acre.

“Fiquei muito animado ao ouvir como o governador Gladson Cameli está empenhado em estreitar nossas relações comerciais e, como investidor, estou interessado em conhecer a Peixes da Amazônia e na torcida para que possamos firmar algum tipo de parceria comercial para que o peixe do Brasil chegue até nós”, explicou o empresário em declarações publicadas pela Agência de Notícias do Governo do Acre. “Acredito que chegou o momento de Brasil e Peru estreitarem suas relações comerciais. Falo isso porque ainda há uma resistência muito grande de empresários peruanos investirem no Brasil por causa das barreiras comerciais que foram impostas nos últimos anos e isso nos afastou. Quem sabe a nossa visita ao Acre pode ser um marco desta nova integração? Eu estou muito otimista”, pontuou.

O governador Gladson Cameli anunciou que já colocou seu governo à disposição para ajudar no que for preciso para que esta parceria seja efetivada. “A Peixes da Amazônia é um claro exemplo de que o Estado não tem que se meter na iniciativa privada e no que depender de nós, já acenamos para o investidor peruano que o governo tem total interesse que aquele empreendimento volte a funcionar por meio do capital privado e eu estou muito feliz por essa possibilidade de parceria com o Peru porque, além de fortalecer a nossa produção de peixe, vamos estar gerando emprego e renda para a nossa população”, salientou.

A “Peixes da Amazônia”, apontada como um elefante branco da administração petista, deve parar de causar prejuízos à economia local

Comentários