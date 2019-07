O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (PP) garante que o empréstimo que conseguiu de R$ 15,5 milhões junto a Caixa Econômica Federal será totalmente investido na infraestrutura de Cruzeiro do Sul.

“Com esse recurso vamos solucionar o problema de 100 quilômetros de ruas da cidade. Todos os meses gastamos em torno de R$ 200 mil reais com o serviço de tapa-buracos. Tem lugares que em menos de um mês tem que ser refeita a pavimentação. É dinheiro jogado fora. Com esse projeto faremos um recapeamento definitivo nas ruas que demorarão anos para serem refeitos. Quem ganha com isso é a população. Isso vai melhorar a trafegabilidade na cidade,” destacou o prefeito.

Ele ainda argumenta que o pagamento do empréstimo não irá onerar os cofres do município. “As parcelas que vamos pagar do empréstimo são quase as mesmas que gastamos todos os meses com o serviço de tapa-buraco que não resolve o problema,” disse ele.

Questão política

Para fazer o empréstimo o prefeito Ilderlei precisa dos votos da maioria dos vereadores da Câmara Municipal. Ele alega que os seus adversários políticos estão politizando uma questão técnica que beneficiará a população. Mesmo porque as obras de infraestrutura precisam ser realizas ainda no verão de 2019.

“Se tem algum vereador que esteja sendo pressionado por políticos que se acham os donos dos mandatos dos vereadores é melhor refletir. Porque estará votando contra as melhorias do nosso município. Isso é um engano muito grande porque não estão preocupados com o melhor para o nosso município. O importante é deixar as nossas ruas transitáveis para a população,” desabafou.

Ilderlei atribui às desavenças com o ex-prefeito um posicionamento político que afeta alguns vereadores que podem votar contra obras essenciais para Cruzeiro do Sul.

“Se o ex-prefeito não conseguiu achar solução para os problemas das ruas da cidade na sua gestão eu achei na minha. Com obras de pavimentação de excelente qualidade e com bons preços que nos permitirão fazer muito mais com pouco. Por isso peço o financiamento com a consciência tranquila de estar fazendo o melhor para a população de Cruzeiro do Sul,” concluiu Ilderlei.

Comentários