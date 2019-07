Durante visita realizada na manhã desta quarta-feira, 17, ao Prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, o Vice-Governador do Acre, Major Rocha, anunciou a implantação de seu gabinete em Cruzeiro do Sul. A iniciativa visa a proximidade ainda maior com a população do Juruá.

O local funcionará próximo a Catedral, durante todo mês, agendando audiências e recebendo demandas. Durante uma semana do mês o vice-governador se fará presente no Juruá, recebendo as pessoas e as entidades, sendo uma base para maiores proximidades com a região.

O presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, participou da reunião e parabenizou a iniciativa.

“Estamos felizes em receber hoje o vice-governador do estado, onde discutimos várias ações voltadas para o município de Cruzeiro do Sul. Teremos cada vez mais o apoio do governo, discutindo as ações junto ao município”, relatou o presidente da câmara.

Para o prefeito em exercício, Zequinha Lima, a relação entre prefeitura e governo já é bastante amigável. Durante a reunião Lima enfatizou a importância da solidariedade e se disponibilizou a continuidade das parcerias entre município e estado.

“Parabenizamos o vice-governador por essa postura. O Juruá está de parabéns, pois temos o governador daqui, Gladson Cameli, e agora o vice-governador vai instalar seu gabinete de trabalho também em Cruzeiro do Sul, estando mais próximo dos problemas da região, e esse momento é muito importante para o governo, para política e para população de modo geral”, reiterou.

De acordo com o vice-governador Major Rocha, a gestão já buscou soluções para problemas apontados anteriormente, durante visitas realizadas na região, e agora a proximidade ainda maior com implantação do gabinete facilitará a vida da população e o trabalho da gestão.

“Será uma base para que possamos ter essa ponte entre Governo do Estado e a população do Juruá, que é muito importante para nós. Estaremos ainda mais próximos do prefeito de Cruzeiro do Sul, do Ilderlei e do Zequinha, para de mãos dadas ajudarmos a população do Vale do Juruá”, finalizou o vice-governador Major Rocha.

