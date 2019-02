Nos últimos dias, o Acre foi palco do encontro dos países que fazem parte do projeto Integrando Área Protegidas da Amazônia (Iapa). O encontro encerrado nesta quarta-feira, 30, foi realizado pela Rede de Cooperação Técnica Latino-americana de Parques Nacionais e outras áreas protegidas da fauna e da flora (Redparques), dos quais fazem parte representantes da fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Bolívia.

O encontro tratou principalmente da funcionalidade das paisagens configuradas pelas Áreas Naturais Protegidas que formam o Corredor Ecológico entre Brasil, Bolívia e Peru, e envolvem áreas de proteção ambiental na fronteira dos três países, sendo no Acre o Parque Estadual do Chandless e a Resex Cazumbá Iracema, esta última de responsabilidade do ICMBio.

O secretário estadual de Meio Ambiente (Sema), Israel Milani, esteve presente no encontro representando o governo do Acre. Ele acompanhou a apresentação dos resultados já alcançados pelo Iapa e pode colaborar com sua visão sobre a situação das Áreas Naturais Protegidas da Amazônia, especialmente das Unidades de Conservação do Acre.

“É mais uma parceria para a consolidação da proteção de nossas áreas ambientais que envolvem os três países. Juntos, temos o desafio de nessas áreas enfrentar o desmatamento ilegal, o tráfico de drogas e a invasão de terras, num trabalho que ainda temos muito pela frente, mas que encontros como esse abrem caminhos”, destaca Israel Milani.

O Projeto Iapa é financiado pela União Europeia, coordenado pelo Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) e implementado pelo Programa do Programa Ambiental das Nações Unidas (UN-Ambiente), a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e World Wildlife Fund (WWF).

O próximo encontro do Iapa para dar continuidade aos trabalhos de preservação ambiental será em Iñapari, no Peru.

