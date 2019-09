João Marcos Luz pede esclarecimentos à Energisa sobre denúncias de aumento na energia e sugere audiência pública

O vereador João Marcos Luz (MDB) subiu à tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 18 de setembro, para pedir a Energisa esclarecimentos sobre um possível aumento na conta de energia que estaria ocorrendo em Rio Branco. O emedebista sugeriu à Mesa Diretora da Casa Legislativa a realização de Audiência Pública para que a empresa explique à população como funciona a cobrança mensal.

“Tenho recebido algumas reclamações quanto ao aumento do talão de luz. Antes de se tornar uma empresa privada, a Energisa era uma estatal, era a Eletroacre. É necessário que a Energisa apresente o investimento já realizado na cidade e o que será investido nos próximos anos. Vou sugerir à Mesa Diretora desta Casa que elabore o requerimento convidando a direção da Energisa para a Audiência Pública. Há um aumento nos talões porque são diversas reclamações que tenho recebido. É justo a Energisa nos explicar como funciona o cálculo do consumo mensal, como é calculado o valor cobrado na conta mensal de energia, como funciona as bandeiras verde, amarela e vermelha. Nós vereadores temos que prestar esclarecimentos para o povo, para opinião pública, sobre as nossas fiscalizações”, ressaltou.

Luz informou que recentemente encaminhou ofício à Energisa solicitando a instalação de postes na Travessa Rose, no Ramal Benfica, e foi atendido com celeridade.

“Semana passada, após receber a denúncia e verificar in loco, enviei ofício à Energisa porque estavam colocando os padrões sem os postes, só com uns pedaços de madeira segurando os fios. Os técnicos já estão no local corrigindo. É importante a Audiência Pública sobre o funcionamento da Energisa justamente para que possamos acompanhar os serviços com conhecimento, e para que prestem os esclarecimentos necessários”, concluiu.

