A relatoria do processo é de responsabilidade da diretora-relatora, Elisa Bastos Silva que votou contrário ao pedido e consecutivamente abordou a solicitação do grupo.

Com informações do jornal News Rondônia

Em uma transmissão de stream, os acreanos e rondonienses puderam acompanhar pelo canal da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no You Tube, a 38ª Reunião Pública Ordinária que tratou entre outros itens sobre o pedido de aumento por parte da Enegisa no valor da tarifa de enegia elétrica nos dois estados.

O Conselho da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) negou no início da tarde de hoje (15) os pedidos da Eletrobrás Acre e Rondônia sobre reajustes extraordinários das tarifas de energia nos dois estados.

A reunião ocorreu em Brasília e foi acompanhada por políticos sendo a grande maioria de Rondônia onde pressionaram a Agência para abortar a matéria. Tudo indica que a pressão funcionou, afinal, todos os membros do Conselho foram com a relatora.

“Não temos segurança nos dados para ver aumento na tarifa. Aqui é uma casa técnica, temos sensibilidade nos discursos políticos, mais temos respaldo técnico. A empresa pode pedir 12 meses de antecedência para pedir o processo. A empresa fez a solicitação, entretanto, não temos seguranças para avançar neste processo de reajuste tarifário”, informou o presidente da ANEEL, André Pepitone.

O reajuste da tarifa em Rondônia constou no item 03 da sessão. O Processo de N° 48500.002086/2019-19 diz que a “Proposta de abertura de Consulta Pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de Revisão Tarifária Extraordinária de 2019 das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – Ceron (Energisa Rondônia), a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019”.

Já item 4 da pauta do dia, os membros da ANEEL discutiram o pedido do Acre. No processo acreano (48500.002087/2019-63), a Energisa pede “aprimoramento da revisão tarifária extraordinária 2019 a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2019”.

Os parlamentares pressionaram por meio de discursos e contribuíram para que o conselho reprovasse o pedido. Entre um discurso e outro, o deputado Mauro Nazif (PSB-RO) não poupou e repudiou a presença do Grupo Energisa no seu estado.

“Sai fora de Rondônia! Sai fora de Rondônia. Vocês são a maior aberração que o povo já viu, que aconteceu naquele estado. Vocês estão acabando com a vida de milhares de pessoas daquele estado. Nunca vi algo tão maléfico como essa empresa, a Energisa. Vocês são maléficos. Vocês não podem colocar a cara pra fora. Nos 52 municípios do estado, vocês não são bem vindos. Se isso está acontecendo é porque vocês não são do bem, porque aquele estado acolhe as boas empresas”, disparou Nazif.

