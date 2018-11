A equipe técnica da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), a pedido da Prefeita Fernanda Hassem estiveram em Brasiléia, na terça-feira, 27, visitando as ruas Benjamin Constant e Odilon Pratagi, que são bastante afetadas com alagação no período das chuvas.

Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário de Obras Carlinhos e Francisco Lima e engenheiros da AMAC e da Prefeitura, estiveram em loco, observando as ruas.

O objetivo da visita é trabalhar com dois projetos: o primeiro, emergencial, a curto prazo, para que no período de inverno não cause tantos transtornos aos moradores. E o segundo, para elaboração de um projeto a longo prazo e para isso, a Prefeitura espera contar com recursos provenientes de emenda parlamentar para solucionar esse problema que perdura há anos no centro da cidade.

Odicléia Câmara Engenheira Civil da AMAC falou dessa vinda à Brasiléia para verificar a problemática das ruas.

“A Prefeitura de Brasiléia, enquanto associada da AMAC, solicitou a presença dos técnicos para tentar resolver esse problema que agrava o município e afeta os moradores, pois quando chove, as ruas alagam e a água entra nas residências. Estamos fazendo essa visita para em seguida fazermos um estudo do que seria mais viável para solucionar esse problema com alternativas emergenciais”, esclareceu Odicléia.

A Prefeita falou da importância da dessa visita dos técnicos ao município.

“Estamos recebendo dois engenheiros da AMAC, juntamente com o nosso engenheiro Anderson e equipe da Secretaria de Obras, fazendo essa visita às ruas Odilon Pratagi e Benjamin Constant, onde os moradores constantemente sofrem com os problemas causados pelas águas das chuvas. O motivo da vinda da equipe técnica é buscarmos soluções a curto prazo para fazermos um trabalho me amenize esses problemas e pretendemos também elaborar um projeto, a longo prazo, que possibilite a solução efetiva desse problema, e para isso, contamos com o apoio dos nossos parlamentares, na disponibilização de recursos”, destacou Fernanda Hassem.

É importante mencionar que a Prefeitura está intensificando os trabalhos de implantação de linhas de bueiros em vários bairros de Brasiléia, garantindo melhores condições de escoamento de água, evitando maiores transtornos aos munícipes.



