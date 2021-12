Entidades podem aderir ao Programa das Escolas Cívico-Militares até quinta (15)

O prazo de adesão dos municípios ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), em 2021, terminará na próxima quinta-feira (15). O Programa é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério da Defesa (MD), que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, contando com a participação do corpo docente da escola e do apoio de militares.

Em razão da alta procura, o MEC anunciou 89 novas vagas para 2022, antecipando a meta prevista de 216 escolas até 2023, durante solenidade no Palácio do Planalto, em novembro. A Portaria nº 925, de 24 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) que regulamenta e estabelece as normas para a execução – do Pecim em 2022, visa à implantação do modelo de Escolas Cívico-Militares (Ecim) nos estados, municípios e no Distrito Federal.

As primeiras 53 Ecim foram implantadas em 2020. Em 2021, até o momento, 125 escolas já adotaram o modelo de gestão do MEC na área educacional.

Para aderir ao Programa, os entes federativos interessados deverão encaminhar a solicitação para o e-mail: [email protected], até a próxima quinta-feira, 15, de dezembro.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) foi lançado em setembro de 2019 e é uma parceria entre o MEC e o MD, com a proposta de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas, a partir da implantação do modelo MEC de Escolas Cívico-Militares. Esse modelo é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseado no padrão de alto nível dos Colégios Militares do Exército, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares.

