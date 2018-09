Realmente a lógica de gastos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) não é a mesma da população, pois gastar dinheiro em poltronas para cargos comissionados enquanto falta medicamentos básicos para a população é um tapa na cara da população. A afirmação foi feita na manhã desta terça-feira (11) pelo deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) ao saber de mais uma compra tresloucada da Sesacre.

Conforme consta no Contrato Nº 775/2018 (adesão à Ata de Registro de Preços Nº 001-2017; SRP Nº 016/2017-SAMF/BA) a Sesacre vai adquirir mobiliário (poltrona e cadeira), para atender as necessidades próprias, com um valor total máximo de R$ 368.021,29.

Por ser uma ata, a secretaria não está obrigada a comprar a totalidade dos produtos, mas limitada aos valores e quantidade totais descritos no documento assinado e publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

Maior parte dos gastos com poltronas

Mas se um servidor deve estar confortável para poder executar os trabalhos em prol da comunidade, o fato de usar 72,7% do total de licitação em poltronas foi o que mais chamou a atenção. “Em um momento em que as pessoas estão morrendo à mingua nos hospitais, gastar dinheiro em poltronas é uma ofensa à população”, salientou o deputado Gonzaga.

Para o deputado, esse não é o momento para este tipo de gastos, mas sim de concentrar os esforços para garantir um melhor atendimento para a população: “O governo gasta mal os recursos da população para benefício de uma meia dúzia de cargos comissionados. Enquanto isso, pessoas morrem à mingua nos hospitais e UPAs do Estado”.

