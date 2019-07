A contratação ocorre dois dias após a Justiça negar o pedido de liminar de ação popular dizendo não haver ilegalidade no processo

Apesar de ter dito à imprensa que mandaria cancelar o processo licitatório de aluguel do polêmico jatinho por mais de R$5 milhões, está no Diário Oficial desta quarta-feira (31) o contrato da empresa AeroTaxi de Manaus.

Estão sendo contratadas 288 horas que poderão ser utilizadas no prazo de 12 meses. Cada hora custa R$18 mil, e o valor total é de R$ 5,2 milhões.

A contratação ocorre dois dias após o juiz Anastácio Lima de Menezes, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, negar o pedido de liminar da ação popular movida pelo vereador Emerson Jarude, de Rio Branco, que buscava a anulação da licitação. Segundo a Justiça, não há ilegalidade no processo licitatório. ““Portanto, não é passível de nulidade ou invalidação. Trata-se, tão-só, de demanda cujo objetivo é atacar a opção política levada a cabo pelo Governador do Estado, fato que, em princípio, não pode ser consertado pela via judicial”, diz trecho da decisão.

Ao ContilNet, Gladson declarou que o jatinho não é para uso do governador, e sim para a população. “Para atender as necessidades do povo que precisa, como por exemplo, na transferência de pacientes”.

