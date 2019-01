Prefeito Tião Flores se reúne com representantes de Brasiléia e Governo do Estado para criar uma sala de situação de combate a dengue nos dois municípios envolvendo ainda a cidade de Cobija no país vizinho Bolívia.

De acordo com Sonia Queiroz Gerente do Departamento de Vigilância Ambiental e Combate a Endemias, a Sala de Situação tem como objetivo intensificar e qualificar ações conjuntas para o combate ao mosquito, analisar situações críticas que forem constatadas em vistoria pelos Agentes de Endemias, construir estratégias para a redução do número de focos de dengue e para evitar a transmissão da doença. “Nós buscamos a integração de diversos órgãos do governo e municípios para o enfrentamento desta situação”, diz.

Já a Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores disse que no ano passado foi feito uma campanha intensa e com isso diminuiu os casos comprovados da doença. “Fizemos um trabalho intenso de conscientização e combate a dengue, más sabemos que com o pico alto do inverno temos que intensificar ainda mais as ações neste ano tendo em vista que o índice de infestação do Aedes aegypti mosquito que transmite à dengue e de 8%, por isso, temos que travar uma verdadeira guerra“. Disse a secretária.

O prefeito Tião Flores por sua vez, se prontificou a não medir esforços para intensificar essa verdadeira guerra contra a dengue e também se prontificou a manter contato com as autoridades municipais de Cobija para uma parceria como os visinhos bolivianos. “Vamos firmar parcerias para declarar uma verdadeira guerra contra o Aedes aegypti, e juntos obteremos melhores resultados.” Afirmou Flores.

A Idéia e trabalhar em parceria com os três municípios para assim obter um resultado robusto e garantir que um surto de dengue ocorra em nossa região.

