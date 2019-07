O governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), inaugurou nesta sexta-feira, 19, a nova Unidade Local de Defesa Agropecuária (Uldag) de Epitaciolândia.

Localizada na Rua Ana Souza Lira, número 199, a nova unidade do Instituto possui duas salas, uma direcionada para a atividade de inspeção e a outra para a defesa agropecuária, gerando um melhor atendimento para as pessoas que buscam os serviços do Idaf e um maior conforto para os servidores públicos.

“O prédio onde funcionava a Unidade do Instituto não apresentava condições mínimas para o atendimento, e nos preocupávamos com o ambiente de insalubridade que nossa equipe local estava sujeita”, disse o diretor-presidente do Idaf, Rogério Melo.

A inauguração contou ainda com a presença do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, o vice-prefeito Raimundão, do diretor-presidente do Deracre, Italo Medeiros, do diretor administrativo do Idaf, Alírio Neto, e do diretor técnico, o veterinário Jessé Monteiro.

Vale lembrar que o Idaf está tomando uma série de providências para a cumprimento do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) e dentre as ações planejadas está a construção de um novo prédio no mesmo local onde está o antigo.

