O vereador do Partido Social Cristão –PSC, do município de Epitaciolândia, Samuel Hassem, poderá ser atendido pelo governador do Acre, Gladson Cameli (PP), no tocante ao pedido de implantação do primeiro colégio militar na regional do Alto Acre.

O próprio governador anunciou em seu programa semanal na Rádio Difusora desta última segunda-feira, dia 10, que novos colégios poderão estar funcionando a partir de 2020, sendo agraciados os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e outro na regional do Alto Acre.

Sendo que o vereador já teria apresentado uma idéia desde janeiro nas redes sociais, antes mesmo de ser empossado. Recentemente, apresentou um Pedido de Indicação (P.I.) durante uma das Sessões e que fosse encaminhado ao governador Gladson Cameli, onde contou com o apoio de todos os colegas da Câmara.

O vereador lembra que o Alto Acre Já foi contemplado com uma extensão da UFAC no município de Brasiléia e uma sede do IFAC no município de Xapuri. Pela sua localização, Epitaciolândia poderá receber alunos dos quatro municípios da regional.

“Apresentei esse pedido para que o nosso governador possa honrar Epitaciolândia com esse colégio militar. Com certeza todos os munícipes ficarão felizes em poder ter seus filhos de quatro cidades matriculados e estudando, além de ajudar no desenvolvimento de nossa cidade”, destacou o vereador.

