O Prefeito de Epitaciolândia comprometido com a saúde da população investe mais que os 15% obrigatório por Lei federal na saúde do município, além das medicações do atendimento básico, os remédios controlados para população portadoras de distúrbios mentais e outras doenças, Insumos hospitalar dando assistência aos acamados, idosos com doenças crônicas não transmissíveis e insumos odontológicos que tem cuidado de forma eficiente da saúde bucal de sua população.

Parte ainda desses 15% são destinados ao TFD Transporte de pacientes com tratamento fora de domicílio, especialmente os de nefrologia os pacientes de hemodiálise, o prefeito Tião Flores tem se empenhado através de sua gestão para buscar sempre melhorias na saúde do município de Epitaciolândia. “Temos buscado meios para garantir que nunca faltem medicamentos para nossa população, e acima de tudo um atendimento dignos para todos.” Salientou Flores.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores, a busca pela melhoria da saúde tem sido constante e vale ressaltar o empenho do prefeito que não mede esforços para garantir uma saúde de qualidade para todos os epitaciolandenses. “Estamos trabalhando arduamente para garantir o melhor para nossa população, tivemos muitos avanços por entender que a saúde é meta principal para melhorar a qualidade de vida de nossa gente.” Destacou a Secretária de Saúde.

