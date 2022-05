Epitaciolândia promove Campeonato de jogos virtuais com a 3ª Liga de Free Fire

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, promoveu a 3ª Liga de Free Fire, o projeto é da iniciativa privada através do Professor Ricardo Maffi com o apoio da prefeitura, o evento de jogos eletrônicos movimentou o final de semana atraindo competidores de munícipios vizinhos e da capital do estado.

A grande final foi realizada no Clube Art Eventos e contou com as presenças do prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Alliny Saldanha e do Professor Soares vice-prefeito. Na abertura do evento teve apresentação cultural com o grupo Juventude que Dança.