Epitaciolândia recebe 2ª fase dos Jogos Escolares 2022

Um acidente ocorrido neste final de semana durante um campeonato de pesca no Rio Ortom, no município de Porto Rico, distante cerca de 180km da cidade de Cobija (Pando), houve um acidente envolvendo um barco com quatro pessoas, sendo todos bolivianos.

Dois conseguiram ser resgatados com vida e dois desapareceram no rio. O campeonato foi suspenso pela prefeitura a mando do prefeito Yord Leverens para que fosse iniciado as buscas pelos corpos.

Diante das dificuldades, a equipe do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre localizado em Epitaciolândia, enviou uma equipe composta quatro socorristas: o Sargento/BM Vivan e os três Cabos, Teodoro, Borges e Jorgeano.

Segundo um relatório desta segunda-feira, dia 20, e equipe de socorrista foi autorizada pelo Secretário de Segurança Pública do Acre, para realizar as buscas dos bolivianos que, após naufragar um barco durante o campeonato internacional de pesca, dos quatros ocupantes dois ficaram desaparecidos nas águas.

Contam que, ao chegarem no local no domingo (19), a guarnição foi recebida pelas autoridades Civis e Militares e após uma rápida reunião, todos deslocaram para o local do acidente, que fica uma hora descendo o Rio Ortom.

No local, foi traçado uma estratégia de buscas neste primeiro dia, sendo interrompidas às 19 horas do horário local, retornado às 07 horas desta segunda-feira, 20. Sendo que até o momento foram encontrados apenas as duas varas de pescas com os molinetes que eram usadas pelos desaparecidos. O local tem uma profundidade entre 8 a 12 metros.

Será dado continuidade nas buscas nas primeiras horas de terça feira, 21. Foi informado ainda que, no local há uma grande quantidade de areia, o que pode ocasionar o aterramento dos corpos, bem como do barco que ainda não foi encontrado.

Mais informações a qualquer momento.

