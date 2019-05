Nesta terça-feira (28), celebramos mais uma conquista da Educação, o município de Epitaciolândia acaba de receber dois ônibus novos para o transporte escolar, que foi adquirido através da emenda parlamentar da Deputada Federal Jessica Sales.

O veículo equipado com plataforma elevatória é padronizado com toda segurança necessária e exigida pela legislação para transporte escolar.

O secretário de educação Cleomar Portela destacou a importância dos novos ônibus para o fortalecimento do ensino na cidade. “Estamos trabalhando para que a educação de Epitaciolândia seja de qualidade, e isto se faz também com melhores equipamentos. A chegada destes novos veículos, que é resultado da parceria com a deputada federal Jessica, possibilitará um cuidado ainda maior com nossos alunos”, afirma.

Para o prefeito Tião Flores, é mais uma grande conquista para o nosso município, fruto de suas idas a Brasília, em busca de soluções para as demandas solicitadas desde o início da gestão. A aquisição dos ônibus demonstra a preocupação que nossa administração tem com os estudantes que necessitam de transporte. A educação é prioridade máxima, pontuou o prefeito.

