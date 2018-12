O município e Epitaciolândia passa a contar agora com mais três profissionais da saúde que vieram do programa MAIS MÉDICO; Estiveram presentes na apresentação que aconteceu na ultima semana, o prefeito Tião Flores, a secretaria de SaúdeTerezinha Ribeiro Flores, os vereadores Dino, Rubens e Messias, representantes do Conselho municipal de saúde além de Funcionários e representantes da comunidade.

Segundo o prefeito Tião Flores, a chegada desses profissionais, vai trazer um aumento na capacidade de atendimento na rede de saúde e ampliar o numero de munícipes a serem atendidos em Epitaciolândia.

O município de Epitaciolândia vêm realizando uma verdadeira maratona de ações através da secretaria de saúde, onde mutirões de combate a dengue estão sendo realizados nos bairros da cidade, servidores da saúde estão realizando visita se acompanhamentos de orientação e prevenção de vários males, itinerante estão acontecendo em alusão a saúde do homem e agora com a chegada dos profissionais, o trabalho tende a se esponencializar no município. O prefeito informou também que a prefeitura estará dando uma complementação de R$ 2.000,00 no salário destes profissionais.

Os novos profissionais são Drª Leidaiane Oliveira de Araújo, Drª Nemora Bites Lague e Drº Adolf G. Mitre Vargas, que passam a serem oficializados no município.

A prefeitura de Epitaciolândia, parabeniza e dá as boas vindas aos doutores ao mesmo tempo em que deseja que seus trabalhos possam ser caracterizados pela excelência junto a comunidade de nosso município.

