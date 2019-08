O município de Epitaciolândia foi contemplado com a terceira parada da Caravana de Cultura e Humanização, que aconteceu nos dia 8, 9 e 10 de agosto, com oficinas de música, reciclagem, teatro, artes plásticas e vídeo.

A iniciativa foi da própria Caravana de Cultura e Humanização, por meio da Fundação Elias Mansour e Secretaria Especial da Cultura, em parceria com a prefeitura municipal da cidade, que reuniu alunos e comunidade ao redor da Biblioteca Estadual Heleomar de Souza Braga.

A oficina de reciclagem foi um dos destaques da terceira parada da Caravana, que teve por objetivo a conscientização em reaproveitar aquilo que seria descartado no meio ambiente e refutado com o lixo, mas que através de um processo adequado pode voltar a ter utilidade para as pessoas. A atividade contou, ainda, com a produção de desenhos e pinturas em papelão.

“A quantidade de itens que podem ser reciclados é grande, mas é preciso atentar para o fato de que só poderá ser reciclado aquilo que realmente for receber o devido tratamento, afinal, de nada adianta separar e reciclar em casa, se depois não houver quem consiga fazer o reaproveitamento daquilo que poderia acabar em um aterro sanitário, como qualquer outro lixo”, comenta a professora Rosinha Benjamim.

Outra oficina ministrada foi a de teatro, que deu ênfase aos jogos teatrais. A professora Marília Bonfim, responsável pela oficina, destaca a importância em resgatar nas crianças e nos adolescentes o gosto pelo teatro, pelas cantigas de rodas e brincadeiras cantadas.

“A ideia é levar essas crianças a vivenciar a arte, fiquei feliz com o resultado, tenho certeza que a semente foi plantada através das oficinas e nascerão bons frutos futuramente”, frisou Marília Bonfim.

As oficinas de música e artes plásticas foram ministradas pelos professores Natalino Santos e Carlos Benjamim. As atividades contaram com apresentações musicais, além de visitas a exposições de arte e artesanato, pinturas e música.

Para o presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Pedro (Correinha), a caravana de cultura e humanização vem somar no ao acesso à cultura, pois através dessa parceria com a Secretaria de Cultura é possível chegar até os municípios com as mais diversas oficinas, e assim despertar em cada um seu talento e aptidão.

“Temos uma equipe unida, sensível e que trata a cultura com responsabilidade e carinho, que semeia a cultura através das mais diversas artes, colheremos um fruto coletivo,” finalizou Manoel Pedro.

A próxima parada da Caravana de Cultura e Humanização ocorrerá na cidade de Plácido de Castro nos dias 15, 16 e 17 deste mês, agregando a cidadania e expandindo horizontes através da cultura.

