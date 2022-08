Epitaciolândia sedia 2ª Etapa dos Jogos Escolares Modalidade Futsal com 20 delegações do Acre

Deu início na noite desta quarta-feira, dia 3 de agosto, na cidade de Epitaciolândia, a abertura da 2ª Etapa dos Jogos Escolares do Acre, sendo realizado pela primeira em uma cidade da regional do Alto Acre.

O prefeito do Município anfitrião, o delegado Sérgio Lopes, fez a abertura oficial no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro, onde recebeu as delegações composta por times masculino e feminino, que estarão disputando uma vaga para a final a ser disputada no próximo domingo, dia 7.

Estiveram presente na solenidade de abertura, representantes da Secretária de Estado e Educação; Abson Carvalho, Secretaria de Esporte de Epitaciolândia, Joãozinho Oliveira; Coordenador do Núcleo de Educação no Município, Cleomar Portela que representou o Governo; Secretária Municipal de Educação, Eunice Portela, Diretor Estadual de Esporte, Júnior Santiago, além do Pastor Agleilson Rodrigues, que representou as demais religiões orando por uma boa realização do evento.

Ao todo, a fase estadual realizada em Epitaciolândia, recebeu 20 delegações destacando na fala do representante do Estado, equipes que se deslocaram de lugares muitos distantes, como Santa Rosa do Purus e Porto Walter.

Atletas com idade entre 15 e 17 anos, irão disputar uma vaga para representar o Estado do Acre nos Jogos Escolares Nacional ainda neste ano. Recentemente, Epitaciolândia sediou jogos de vôlei de quadra e areia, além de atividades ciclísticas e motocross, maratona, entre outros, levando esporte em vários segmentos para os munícipes.

“Epitaciolândia está recebendo cerca de 400 atletas nesta fase do futsal. É uma grande alegria para nós estarmos realizando esta fase dos jogos escolares e destaco essa parceria com o Governo do Acre através do Departamento de Esporte e da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE). Pela primeira vez um município do interior está sendo sede de evento que é muito importante para nós”, disse o prefeito Sérgio Lopes.

Também foi destacado pelo gestor, que o município de Epitaciolândia está se destacando para o cenário nacional do esporte e estará sempre aberto. Antes de anunciar a abertura oficial, Sérgio Lopes quebrou o protocolo para fazer uma pequena homenagem ao time da Escola Kairala José Kairala, de Brasiléia, que foi bronze na categoria futsal nos jogos escolares que aconteceu em Camburiú (SC), na semana passada.

Veja entrevista.



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários