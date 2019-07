O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PDB), esteve reunido em seu gabinete na tarde desta segunda-feira, dia 15, com vários pastores que compõe um grupo de 35 igrejas evangélicas, sob o comando do pastor Eliseu Moreira.

O motivo da reunião foi para obter a parceria com a Prefeitura, na realização da ‘Semana Evangélica’ que irá ser realizada nos dias 1º e 2º de agosto próximo. O evento que espera receber um grande número de evangélicos, deverá contar com a participação de bandas e oradores locais.

Para abrilhantar ainda mais o evento, foi confirmado a presença dos cantores gospel, Daniel e Samuel, do estado de Goiânia (GO), além da presença especial do acreano Abíli Torres, que atual mente mora no sul do país e vem sendo considerado um dos grandes pastores que está se destacando como orador pelo País.

Grupos gospel também terá presença garantida no evento. Segundo o prefeito Tião Flores, “esperamos levar para os fieis da fronteira, uma grande festa e estaremos contando com o apoio do Sebrae e Governo”.

Será divulgado nos próximos dias, a programação oficial do evento.

