Frutos das idas em Brasília mais duas emendas parlamentar trará inúmeros benefícios para o município de Epitaciolândia, trata-se da aquisição de 3 ônibus escolares e um trator agrícola indicação dos Deputados Federais Jessica Sales e Cesar Messias.

Jessica Sales Alocou recurso via FNDE no valor de R$ 727.150,00 para Aquisição de 03 ônibus escolares, sendo: 02 para atender a zona rural e outro para zona urbana.

Já o Deputado Federal Cesar Messias alocou recursos no valor de R$ 150.000 para aquisição de um trator de pneus traçado para mecanização de terras, a fim de melhorar a produção e agricultura familiar.

Segundo o Prefeito Tião Flores as incansáveis idas à capital do país aos pouco estão dando frutos graças aos esforços de nossa bancada de deputados e senadores que tem demonstrado um grande carinho com o município de Epitaciolândia. “Nos sétimos lisonjeados quando nossos deputados e senadores nos ajudam com emendas como no caso de Deputada Federal Jessica Sales e o Cesar Messias, pois demonstram um grande compromisso como nossa gente. e é isso que queremos poder conseguir mais e mais recursos que tragam dias melhores para Epitaciolândia”. Conclui Flores.

Os recursos já estão empenhados aptos a serem licitados nos próximos dias.

