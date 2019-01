O governador do Estado Acre, Gladson Cameli (Progressistas) e o vice-governador, Major Rocha (PSDB) reuniram os secretários de estado para apresentação do Programa de Trabalho por área de atuação para os primeiros 100 dias da gestão do quadriênio 2019-2022, durante toda a quarta-feira, 16. A medida trata de uma exigência da Casa Civil, tendo em vista o cumprimento de uma agenda positiva com impacto para sociedade acreana.

Cada gestor teve a oportunidade de apresentar e detalhar as metas traçadas para os próximos três meses e dez dias, além de apresentar os principais desafios encontrados em suas secretarias, nesses primeiros dias frente à administração pública estadual.

O plano de gestão é a garantia da continuidade e da excelência no serviço público. Com a reforma administrativa em curso, o governador Gladson Cameli assegura a redução do custo da máquina pública e, consequentemente, destina mais recursos para as áreas que são prioritárias. Esse é o caso da Saúde, Educação e Segurança Pública.

“A nossa população pode ter a certeza de que o governo está dedicado em fazer o melhor. Não vamos admitir a falta de medicamentos e médicos nos hospitais, nem estradas esburacadas ou falta de policiamento. O Acre entra nos trilhos a partir de agora”, destacou, confiante, o governador.

Pagamento dos servidores públicos e fornecedores

Na parte econômica, a secretária da Fazenda, Semírames Dias, garantiu o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos e o mesmo comprometimento foi firmado com empresas fornecedoras do estado.

“Mesmo diante da situação financeira em que se encontra o estado, nós estamos fazendo os levantamentos necessários para honrar com os compromissos. Quanto ao salário, os funcionários públicos podem ter certeza que vão receber no final do mês sem nenhum tipo de atraso”, assegurou.

Organização do policiamento ostensivo, presença de mais policiais nas ruas, adoção do policiamento comunitário e maior aproximação com a sociedade são os principais desafios da Segurança Pública para os próximos três meses.

Devolvendo a paz aos acreanos

“Estamos empenhados em devolver a paz para as famílias acreanas. Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli. Além do policiamento, nosso serviço de inteligência vai ser muito importante para alcançarmos o nosso objetivo, que é o de reduzir os índices de violência”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos.

Redução das filas de cirurgias na Saúde

Na Saúde, o programa de 100 dias de gestão foi apresentado pelo secretário Alysson Bestene. Uma das prioridades da pasta é diminuir as filas de cirurgias, por meio da realização de mutirões. A compra de materiais para a realização destes procedimentos cirúrgicos já está assegurada e outra medida adotada é o recadastramento de 100% dos profissionais da Sesacre.

De acordo com Bestene, todo o esforço está sendo feito para melhorar o atendimento no Sistema Público de Saúde do Acre.

“Esse plano foi pensado nas redes de atendimento, na rede de urgência e na emergência e na rede Cegonha, onde vamos manter a continuidade do serviço com a compra de medicamentos, equipamentos hospitalares e insumos”, disse Alysson Bestene.

“Com relação aos profissionais, temos a previsão de um concurso simplificado para contratação de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem”, completou o secretário.

Infraestrutura priorizará obras inacabadas

O mesmo empenho também será feito pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra). Pelos próximos cem dias, o principal objetivo da pasta é a conclusão de obras inacabadas. O gestor Thiago Caetano citou o Pronto Socorro como primordial, cuja construção do prédio está parada há quase uma década.

“Além do Pronto Socorro, temos a Upa de Cruzeiro do Sul, o hospital de Brasileia, uma ala da enfermaria do hospital de Mâncio Lima, o Museu dos Povos Acreanos e a reforma de algumas escolas”, pontuou.

Com a reforma administrativa, Depasa, Detran e Deracre são geridas pela Seinfra. Thiago Caetano apresentou as metas traçadas para os três departamentos públicos.

“No Depasa, nossa principal meta é ampliar o estoque de produtos químicos utilizados no tratamento de água para 30 dias. Além disso, vamos trabalhar para comprar equipamentos reservas, para que o abastecimento não seja prejudicado”, afirmou.

Os trabalhos emergenciais já estão sendo executados pelo Deracre. Na rodovia estadual AC-40, frentes de trabalho realizam o serviço de tapa-buracos. A mesma atenção será dada para as rodovias AC-10 e AC-405. No que diz respeito ao Detran, Caetano destacou que ações educativas e de recuperação da sinalização das rodovias são prioridades no órgão.

Educação garante início do ano letivo no prazo adequado

Na Educação, o compromisso de iniciar o ano letivo no prazo adequado foi firmado pelo secretário Mauro Sérgio. A contratação de professores provisórios já está em andamento. Faz parte do plano de metas, ainda, o desafio de superar a nota 5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, (Ideb), garantindo a segurança no ambiente escolar, por meio do projeto Escola Segura.

Produção quer consolidação do agronegócio no Acre

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) tem, entre suas prioridades, o início das ações que consolidarão o desenvolvimento do Acre por meio do agronegócio.

Entre as principais metas para os primeiros 100 dias de governo colocadas pelo secretário Paulo Wadt está a revisão dos instrumentos legais e normativos do processo de licenciamento ambiental e outorga, prioritariamente atividades do agronegócio, em conjunto com a Secretaria de Meio ambiente (Sema).

Também está no programa de trabalho da área de produção, a articulação de parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Serviço de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sebrae.

Há ainda a execução do programa Melhor Lugar, assistência técnica rural, melhoramento do processo de cessão e locação de equipamentos agrícolas, recuperação de ramais, atração de indústrias e introdução de novas tecnologias para cadeia de produção de grãos, entre outros.

As demais secretarias também fizeram a apresentação do seu Programa de Trabalho, recebendo do governador Gladson Cameli o agradecimento pelo compromisso com o Acre, mas também a garantia de cobrança do planejamento apresentado.

“O que estamos debatendo aqui é o compromisso que firmamos com a população do nosso estado, no dia 1º de janeiro. Vou acompanhar de perto e também vou cobrar tudo o que me foi apresentado pelos secretários”, comentou Cameli.

