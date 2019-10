A equipe masculina juvenil de handebol da Escola Instituto Odilon Pratagi (IOP), localizada na cidade de Brasiléia, estará participando da seletiva nacional que ocorrerá nos dias 4 a 11 de outubro em Brasília (DF), a equipe estará com um plantel de 13 pessoas, acompanhados com o presidente do Desporto Escolar do Acre.

Segundo o treinador Sebastião Ferreira ‘Cabelo’, já estão sabendo contra quais equipes que irão competir, que serão dos estados do Espirito Santo (ES) e Bahia (BA). Nesta primeira fase, estarão entre os primeiros oito grupos, consequentemente, irá competir para as demais classificações e chegar a até a final.

A equipe está contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Brasiléia que cedeu o transporte do time até a Capital acreana e a Federação Acreana do Desporto Escolar – FADE, estará organizando o translado aéreo e demais custeios, será por conta da organização nacional do Desporto Escolar.

Brasiléia é a única cidade acreana do interior que estará com equipe masculina e feminina, além da Capital com a escola Lourival Pinho (LP). Esta é a primeira vez que escolas do interior estarão representando o Acre em uma competição do Desporto Escolar, em nível nacional.

O campeão nacional na competição que ganhar o título no dia 11, irá representar o Brasil no mundial que vai acontecer na cidade de Belgrado, na Sérvia, localizada no Sudeste da Europa, no ano de 2020.

“Estamos otimistas e esperamos trazer um bom resultado. Temos uma equipe unida desde 2017 que jogou em Curitiba, onde participamos na fase nacional dos Jogos Escolares e ficamos em terceiro na Chave. Participamos do Sulamericano no Peru em dezembro de 2018 e trouxemos o título de campeão internacional”, disse Cabelo.

