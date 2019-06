Na manhã desta terça-feira (11), o serviço de investigação da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, autorizado pelo Delegado Alex Dany, coordenado pelo Inspetor Eurico Feitosa, esteve acompanhando a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do município de Epitaciolândia, estiveram no local onde o adolescente Airysson Farias (15), foi visto pela última vez.

A equipe iniciou as buscar no Rio Acre por volta das 08 horas, e nos primeiros mergulhos, foi encontrado uma blusa que, segundo os familiares, seria do desaparecido.

De acordo com o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, Airysson foi visto pela última vez no domingo, dia 09, por volta das 15 horas, acompanhado de outros adolescentes tomando banho nas águas do rio Acre, nas proximidades do Mirante bar, localizado no Centro da cidade de Xapuri.

O Delegado Alex Dany determinou através de Ordem de Missão Policial, que o Inspetor Eurico Feitosa juntamente com sua equipe, continuassem investigando o caso. Os trabalhos do primeiro dia terminaram no escurecer do dia.

O serviço do Corpo de Bombeiros vai continuar as buscas nas primeiras horas nesta quarta-feira (12), com objetivo de localizar o corpo de AIRYSSON FARIAS, haja vista que a primeira linha de investigação, apresentou indícios que Airysson Farias tenha se afogado nas águas do rio Acre.

Mais informações a qualquer momento.

Matéria relacionada:

Comentários