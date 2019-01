As equipes de segurança que atuam no Ceará prenderam 103 suspeitos de uma sequência de ataques coordenados por facções criminosas. De acordo com a Secretaria da Segurança do Ceará, 53 prisões ocorreram neste sábado (5), após a chegada da Força Nacional ao Estado.

Ainda de acordo com a secretaria, não houve mais nenhum ataque a ônibus depois policiais passaram a ocupar os veículos do transporte público. Entre quarta e quinta-feira, 18 ônibus foram destruídos no Ceará em ataques incendiários.

Ceará vive uma onda de violência desde a noite de quarta-feira (2). Noventa ataques ocorreram em 26 cidades do estado. Os veículos da Força Nacional deixaram o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, onde os servidores estão alojados, às 19h42 (20h42, no horário de Brasília) deste sábado (5). A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que a atuação das tropas nacionais ocorre principalmente em blitze, com abordagens de motoristas e motociclistas. Conforme a secretaria, a maior parte das dezenas de ataques que ocorrem no estado é feita com homens em veículos. As equipes estarão em “vias estratégicas”, utilizadas por criminosos para se locomover aos locais dos ataques e também como rotas de fuga. Atuação em presídios O secretário da Segurança do Ceará, André Costa, afirmou neste sábado (5) que agentes da Força Nacional poderão atuar dentro dos presídios do estado, em caso de “situação extraordinária”.

“A Força Nacional poderá agir dentro do sistema penitenciário em situação extraordinária. De princípio, não. Até porque o Estado também recebeu reforço específico para este fim”, afirmou o secretário.

Ainda conforme o secretário informou ao G1, as tropas vão atuar principalmente em Fortaleza e região Metropolitana, que concentram cerca de 80% dos ataques. Desde quarta-feira, 25 municípios do estado sofreram com as ações criminosas.

“Contamos com reforço de 300 homens da Força Nacional com 30 viaturas; e 100 policiais militares da Bahia chegam amanhã. A PRF enviou 50 policiais do Núcleo de Operações Especiais dos Estados e um helicóptero, com duas equipes de apoio aéreo e equipamento de busca noturna”, afirmou o secretário.

“São 15 viaturas a mais e um incremento de mais de 200% no policiamento rotineiro da PRF. Além disso, contamos com todas as forças de segurança pública do Estado. Estamos mobilizados para atuar e realizar pronta-resposta em todo o Estado”, completou.

