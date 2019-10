A equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) de Epitaciolândia, juntamente com as equipes do CAPS e UBS José Francisco realizaram na manhã desta sexta-feira, 11/10, uma festa para homenagear as crianças atendidas pelas entidades no Bairro José Hassem.

O evento aconteceu na sede do CAPS, no bairro José Hassem. Durante toda manhã as crianças participaram de várias brincadeiras desenvolvidas pelos profissionais que, além de levar diversão, diariamente acolhem as famílias que buscam serviços de saúde e apoio nas mais diversas áreas.

A Assistente Social Anistes, avaliou positivamente a festinha e disse que o trabalho em equipe faz com que o final tenha resultado satisfatório. “Agradecemos ao empenho e dedicação de cada profissional pra realização desse evento, que foi um sucesso, pudemos ver no rosto de cada profissional e das crianças a satisfação e alegria. Por isso, queremos agradecer aos nossos parceiros como a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde e alguns comerciantes nos ajudaram a realizar este evento”.

Segunda a Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores, a prefeitura tem buscado aprimorar os serviços de saúde básica dentro dos bairros e o NASF, CAPS e a UBS José Francisco é exemplo disso, pois presta diariamente um serviço de qualidade para toda a população.

Confira mais imagens do evento:

