O advogado Erick Venâncio passa a assumir, a partir desta terça-feira (1º), a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Acre. Apesar de responder pela entidade a partir da assinatura de ata, a solenidade de posse só acontecerá no dia 28 de fevereiro.

Junto com a presidência da seccional acreana, Erick Venâncio acumulará, até setembro, a cadeira de representante da OAB dentro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Sem concorrentes e disputando numa chapa única, ele foi escolhido presidente da OAB/ACRE no último dia 23 de novembro. Ao menos 1,7 mil advogados foram às urnas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Epitaciolândia para escolher o sucessor de Marcos Vinicius Jardim.

“Essas eleições mostraram a maturidade institucional dos advogados acreanos, que reconheceram o trabalho realizado nos últimos 12 anos e nos confiaram mais um mandato. Essa confiança deve ser honrada com trabalho e seriedade. As eleições acabam agora, e essa gestão será de todos os advogados acreanos”, disse ele à época.

