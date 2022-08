Escalação: Flamengo terá reservas contra o São Paulo; veja o time

LANCE!

Vice-presidente de futebol revelou que o Rubro-Negro segue atento ao mercado de transferências

O Flamengo se reforçou bastante nesta janela de transferências, mas isso não significa que a diretoria rubro-negra não olhe mais para o mercado. De acordo com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Brian Rodriguez (Los Angeles FC) e Augustín Rossi (Boca Juniors) seriam boas opções, mas as negociações são complicadas.

O dirigente do Rubro-Negro revelou que os nomes são bem vistos por boa parte da diretoria. No entanto, alguns empecilhos impedem que o Flamengo faça uma investida. No caso do uruguaio Rodríguez, quem complica é o Los Angeles FC, que só aceita negociar o meia-atacante em definitivo.



– O Flamengo gosta desse jogador (Brian Rodríguez). Já sondei. O time dos Estados Unidos só aceita vender, não aceita emprestar, não aceita fazer nada – disse, em entrevista ao Coluna do Fla.



Por outro lado, a situação de Agustín Rossi é um pouco mais complicada. Braz confirmou que houve interesse na contratação há três meses, mas a chegada de Santos impediu que as tratativas avançassem. Vale destacar que o arqueiro vive “guerra fria” com a diretoria do Boca Juniors por renovação contratual.



– Eu gosto desse goleiro. Tem uns dois, três meses que a gente quis mais informações desse jogador. É um jogador que tem mais um ano de contrato com o Boca Juniors, se não me engano acaba em junho do ano que vem. Mas no meio disso aí a gente contratou o Santos e não deu. Foi antes do Santos, só que não vazou – finalizou.



O mercado do Flamengo nesta janela de transferências já é considerado, por muitos, um dos melhores dos últimos anos. Ao todo, foram quatro contratações:Erick Pulgar, Arturo Vidal, Everton Cebolinha e Guillermo Varela.



E outros reforços ainda podem chegar ao Ninho do Urubu. O meia Oscar, que estava no Shangai Port, da China, está com documentação encaminhada para vestir a camisa do Flamengo. Além disso, o volante Walace, da Udinese, também negocia com o Rubro-Negro, embora as conversas estejam estagnadas.

