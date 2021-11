Escola de Epitaciolândia suspende aulas presenciais após confirmação de aluno com covid-19

A Prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de saúde, realizou nesta segunda feira (29) o encerramento do Novembro Azul e programa “Cuidando da Saúde do Servidor”.

A atividade aconteceu na praça Hugo poli, onde semanalmente acontecem aulas de zumba e funcional e contou com a participação da comunidade que pratica atividade física na praça.

A equipe de saúde também realizou o encerramento da Campanha Novembro Azul, mês de cuidado com a saúde do homem e que contou com diversas ações ao longo do mês.

Praticante assídua das aulas de zumba na Hugo Poli, a dona de casa Miraceli Rodrigues fala sobre a importância do Programa.

“O projeto da zumba é muito bom, durante a pandemia a gente parou, esse ano voltamos. Essas atividades fazem muito bem para a nossa saúde, além disso aproveitamos para fazer novas amizades”, destacou.

O professor Vandico Lopes destaca o sucesso das aulas na praça. “Esse ano as atividades do funcional foram um sucesso, teve bastante participação das mulheres, sentimos falta dos homens, acho que eles ficam um pouco envergonhados, mas no próximo ano, pretendemos melhorar ainda mais, trazendo mais novidades”, destacou o instrutor Vandico Lopes.

O Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado esteve no evento representando a Prefeita Fernanda Hassem e avalia como positiva as ações do Novembro Azul. ” Foram muitas atividades nas unidades básicas de saúde, diversos atendimentos diurnos e noturnos, exames, palestras, todas voltadas para os homens. A Prefeitura de Brasiléia e toda equipe de saúde está de parabéns por ter esse olhar especial para a Saúde dos homens de Brasiléia”, finalizou.

Participaram do encerramento, além do Vice-prefeito, o vereador Jurandir Queiroz, equipe da Secretaria de saúde, incluindo o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Comentários