A Escola de Musica SONART em parceria com a Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Cultura, realizou na noite de quinta-feira (6), no Centro Cultural Sebastião Dantas o encerramento do ano letivo escolar e uma noite com muita cultura e arte.

O projeto intitulado Quinta Cultural contou com as apresentações musicais, danças, desenhos, pinturas, declamações de poesias e roda de capoeira com o grupo Mameluco. Uma das prioridades da gestão é investir em Cultura e Educação para os munícipes de Brasileia.

O Secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, falou a respeito do evento. “Estamos hoje recebendo os alunos, seus familiares, amigos e convidados para prestigiar essa atração cultural que está sendo realizada no Centro Cultural, valorizando o talento de todos os estudantes da escola de musica SONART, que se empenharam para aprender ainda mais os seus dons musicais com voz e violão. Quero parabenizar ao professor Abel e a Prefeita Fernanda Hassem por acreditar e investir na cultura do município”, destacou Lacerda.

O projeto Quinta Cultural é uma idealização da Secretaria de Cultura, esculpido e capitaneado pela Prefeitura de Brasileia e Professores da Escola SONART. A ideia é usar a arte e a cultura como instrumento de emancipação das crianças, jovens, adolescentes e adultos valorizando a cultura através da poesia, música e dança valorizando músicos, poetas e compositores Brasileia.

O professor Abel destacou a importância do projeto: “Para mim esse projeto é como fosse minha casa, já estou realizando a segunda edição juntamente com a Prefeitura de Brasileia e o secretário de cultura. Quero agradecer muito o apoio que tenho recebido por parte dos gestores e alunos que se empenharam para realizar a atividade”, destacou Abel.

Raylanderson Frota – SECOM

