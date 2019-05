Foi realizada na manhã desta terça-feira (7), nas dependências do Memorial dos Autonomistas, a aula inaugural de mais um curso básico de Libras em contexto, oferecido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a servidores e comunidade em geral. O objetivo é contribuir efetivamente com à acessibilidade da comunidade surda, ao mesmo tempo em que minimiza as barreiras da comunicação Inter pessoal. O módulo terá a duração de três meses e conta com quase 200 alunos Surdos e ouvintes, de diferentes faixas etárias, alunos com 18 anos e alunos com 50 anos.

O curso de Libras em contexto é uma iniciativa da Mesa Diretora da Aleac, por meio do seu presidente, Nicolau Júnior (PP) em parceria com a Associação dos Surdos do Acre. Com carga horária de 120 horas e turmas nos períodos matutino e vespertino, essa etapa mais uma vez, bateu recorde de inscrições. Para Nicolau Júnior, a procura do curso de Libras tem superado as expectativas. Ele também falou da possiblidade de ampliar o número de vagas.

“Estou muito feliz em poder oferecer esse curso para a comunidade. Trabalhar a inclusão social é muito importante, é necessário. Sabemos que a procura pelo curso de Libras é grande e, por este motivo, estamos nos empenhando para atendermos o maior número de alunos possível. Sempre batemos recorde de inscrições e isso nos motiva a ampliar as vagas oferecidas. Os resultados obtidos em cada módulo também são sempre satisfatórios, os formandos saem muito satisfeitos e agradecidos”.

A diretora da Escola do Legislativo, Rachel Farias, destacou que a busca pelo curso foi grande, superando todas as expectativas do que era aguardado. Disse ainda estar satisfeita com os resultados obtidos pelos formandos.

“Hoje, é a aula inaugural de mais três turmas. 200 pessoas foram inscritas no curso, novamente batemos o recorde de inscrição. Até o final deste semestre teremos formado mais de 700 pessoas em Libras e nós estamos muito felizes. O curso é um sucesso e por não poderia deixar de agradecer o presidente Nicolau Júnior pelo apoio incondicional. Ele não medido esforços para garantir que aulas aconteçam. O apoio que recebemos da mesa diretora é essencial para dá continuidade a esse projeto”, enfatizou.

Para a docente Carolina Silva, o curso é muito importante para a comunidade escolar. “Agradeço demais essa oportunidade que o Poder Legislativo está me dando através da Escola Legislativo. Libras é um curso caro e muita gente não tem condições de bancar. Essa oportunidade é única para cada um dos alunos que está aqui”, agradeceu.

