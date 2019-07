Arraiá da GV! Festejando as tradições juninas: Escola Getúlio Vargas no clima das festas juninas

Da redação Marcus José

O evento cultural foi realizado enfrente a escolar e contou com a presença de pais e familiares, além do empenho de professores, equipe técnica, pedagógica e a dedicação da diretora escolar Dora.

A Escola Estadual Getúlio Vargas, de Brasiléia/Acre, realizou na noite da última sexta-feira, 28/06, a sua tradicional festa junina e teve a quadrilha Arraial dos alunos como a principal atração da noite.

Outras atrações como jogos, brincadeiras e comidas típicas animaram a criançada, além de professores, servidores e familiares dos alunos, que prestigiaram o arraial.

Guloseimas das barracas de doces, tortas e salgados não faltaram. A animação da pescaria também não poderia ficar de fora deste evento escolar tão tradicional em Brasiléia e região. O mês de junho é sempre um atrativo para essas festas típicas que atraem muitos visitantes.

A diretora reforçou a importância da união que deve acontecer em todos os sentidos e que faz a diferença nos caminhos que pensamos em traçar.

A diretora escolar fez um agradecimento especial: “Nossa escola recebe a todos vocês com muito carinho, com a certeza de que estamos fazendo melhor possível por uma festa alegre e receptiva. É com muito orgulho que fomos destaque numa importante pontuação a nível estadual adquirida no Estado e isso eu devo a vocês: professores empenhados, alunos comprometidos, pais presentes”, disse.

Com apresentações tanto dos alunos quanto dos familiares, a festa foi repleta de cores, músicas e danças, animando a todos os presentes. Entre as danças típicas executadas pelos pequenos estudantes estavam o ‘Carimbó’, ‘Quadrilha estilizada’, ‘Menina bonita do laço de fita’ e ‘Anos 60’.

Para a Coordenadora Pedagógica Adjunta da Escola Getúlio Vargas, “valorizar a cultura do nosso povo, possibilita o fortalecimento da nossa identidade, trabalha a interdisciplinaridade de forma significativa, contribuindo no desenvolvimento das nossas crianças quanto sujeitos socioculturais criativos e críticos”.

O Arraiá da Escola GV, um grande evento do qual pais, alunos e professores participam. A festa foi completa e não faltaram deliciosos pratos típicos, prendas e brincadeiras divertidas. As crianças ensaiaram e se dedicaram muito, o que refletiu nas apresentações das danças, muito bem executadas.

Os pais dos alunos também aprovaram o evento. “Acho que proporciona uma interação entre a escola e a família, entre os pais e as crianças. Este ano minha filha dançou quadrilha, e por sinal se apresentou muito bem”, destacou uma mãe de uma aluno do 4ª ano do ensino fundamental.

Alunos, familiares, professores, funcionários da Escola, todos reunidos em harmonia para realizar o Arraiá da Escola Getúlio Vargas, que por sua vez foi um verdadeiro sucesso. O evento teve início na tarde de sexta (28), e contou com barraquinhas de comidas típicas, com canjiquinha, cachorro quente e doces, os visitantes ainda puderam se divertir. Mas o ponto alto da festa ficou por conta da apresentação de quadrilha.

