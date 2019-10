SECOM – Raylanderson Frota

A Escola Valdomiro Barroso juntamente com a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realizou no sábado (5), a 3º edição do O Dia da Família na Escola. O evento ocorreu na escola Valdomiro Barroso localizado no km 19 e reuniu aproximadamente 1200 pessoas.

O encontro foi marcado por brincadeiras, sorteio de brindes, mostra de trabalhos, desfiles e músicas, apresentadas pelos professores e alunos. A diversão envolveu todos os presentes, que participaram cantando e brincando com os pequenos.

Para o diretor da escola Edson Ferreira de Oliveira, a atividade é fundamental para o sucesso da educação. “Essa é uma tradição aqui da nossa escola desde 2016 fazemos essa festa e graças ao apoio da Prefeitura de Brasileia através da Prefeita Fernanda Hassem e Secretaria Luiza conseguimos realizar o evento. Pais e educadores devem estar sempre unidos na formação da criança. Ações que integram família e escola são muito importantes na construção de indivíduos”, falou Edson.

A festividade reuniu moradores de 8 comunidades rurais, além da presença da Prefeita Fernanda Hassem, dos vereadores de Brasileia Rogério Pontes, Marquinhos Tiburcio e Joelson Pontes, secretário de finanças Tadeu Hassem e de educação Luiza do Amaral, Deputada Estadual Maria Antonia e da ex deputada Leila Galvão.

O objetivo do evento é realizar a interação dos pais e responsáveis dos alunos com os professores e diretores da escola podendo dialogar e acompanhar o desenvolvimento da cada estudante. “A educação não é apenas responsabilidade da escola, a educação começa em casa”, destacou Edson Ferreira, diretor da escola Valdomiro Barroso.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou o trabalho da escola Valdomiro Barroso e a participação da comunidade no Dia da Família na Escola. “Linda festa, aproveito para cumprimentar o professor Edson e toda equipe gestora da escola Valdomiro Barroso por quem tenho muito respeito pelo trabalho que realizam em prol da educação. E essa é uma festa organizada, bonita, com comida para todo mundo e com premiação para todos. A Prefeitura apoio em tudo que foi solicitado, entendo que a responsabilidade da gestão é grande na questão de ramais, pontes, valorização da educação. Vim para um evento igual a esse onde tem famílias e educadores nos renova a trabalhar ainda mais em busca de melhorias”, finalizou Fernanda Hassem.

