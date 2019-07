As Escolas de Educação Infantil Sebastião Brandão do Nascimento e Cosma de Azevedo Marques realizaram no ultimo final de semana o famoso arraial, que vem abrilhantando o município nos últimos dias, onde as escolas se destacam em suas apresentações de dança, música e a culinária tradicional da roça.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino vem expressando “agradecimento a todos os gestores e suas equipes pelo empenho e carinho que organizam os arraiais e as seqüências didáticas e que essas ações fortalecem o vinculo com a comunidade escolar e fazem de fato acontecer o aprendizado dos alunos de maneira lúdica e prazerosa”.

Epitaciolândia tem 4 Escolas da Educação Infantil na Zona Urbana, onde duas delas atendem desde o berçário até o 2° Período,etapa final no infantil, quando a criança é encaminhada ao Fundamental l; além da Zona Rural que 3 turmas já estão funcionando. O acompanhamento pedagógico é realizado pela Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Educação, junto as Equipes gestoras, que pensam em cada detalhe na execução dos projetos. Nas festas juninas não é diferente, é uma mistura de atividades de cores, sabores, música caipira e muita dedicação das famílias para que os filhos participem da grande noite do Arraial.

