Raylanderson Frota – SECOM

Com o inicio do ano letivo previsto para começar no dia 11 de março a Prefeitura de Brasileia realiza uma série de ações para melhorias e manutenção nas unidades de ensino do município. Durante a ausência dos alunos é possível realizar os trabalhos mais complexos com mais agilidade e, principalmente, sem causar nenhum tipo de transtorno aos estudantes.

Está sendo realizada a pintura externa e das salas de aula, além de reformas gerais, limpezas nos pátios, reparo na parte elétrica e hidráulica, reparo na cobertura, limpezas internas, reparo em parte dos pisos, colocação de lajota nas paredes, pintura no pátio das escolas, adequação de acessibilidade, limpeza nas caixas d’água e pequenos consertos nas unidades de ensino.

De acordo com a Secretária municipal de Educação, Luiza Amaral, os trabalhos estão a todo vapor para concluir as reformas e dar maior comodidade aos alunos. “A Prefeita Fernanda Hassem tem desempenhado um importante trabalho em todos os setores da prefeitura, e na educação não é diferente, essas reformas que estão sendo realizada nas escolas municipais da zona urbana e rural é um pedido dos próprios gestores educacionais. E a Prefeita atendeu esse pedido com muito carinho e os maiores beneficiados é o próprio alunos”, falou Luiza Amaral.

As escolas que estão sendo reformadas são: Os Pastorinhos, Elson Dias Dantas, Ruy da Silveira Lino, Menino Jesus, Maria Socorro de Souza Frota, Vitória Salvatierra, Escolas nucleadas Valdomiro Barroso, Conci Alves de Melo e Franscisco Germano além da creche Roma Emilse.

A Diretora Vera Lucia, disse que a escola está sendo revitalizada com reparos nas salas com novas pinturas e poda de árvore e parabenizou a gestão pelo apoio total nas reformas das escolas. “Para mim é uma grande satisfação receber esse apoio da prefeitura na reforma, sanando alguns problemas que já tínhamos há muito tempo, e dessa forma cria um ambiente mais agradável para trabalhar e também agrada aos pais dos nosso alunos por ver que seus filhos estão em um ambiente limpo, reformado e de melhor qualidade” destacou Vera Lucia.

