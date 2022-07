Escolas vão manter aulas mesmo com surto de covid ampliando medidas preventivas

A secretaria de Educação e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre definiram medidas a serem adotadas nas escolas da rede estadual para a prevenção do novo surto da Covid. Está acertada a suspensão de eventos no âmbito das escolas e a paralisação das aulas nas unidades que apresentarem casos, Em Cruzeiro do Sul cinco escolas, incluindo a escola Militar estão com aulas paradas por casos de Covid. As medidas para as escolas, Expoacre e Expoacre Juruá foram definidas após reunião nesta sexta-feira (8).

Segundo o Comitê, a Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que, no Acre, as aulas presenciais deverão continuar, desde que mantidos os cuidados com a higiene das mãos, isolamento de casos suspeitos ou confirmados, e higienização do espaço, quando necessário.

“A escola deve ser espaço resumido a atividades pedagógicas”, explicou Adevagner Lopes Prado, coordenador do Comitê. O Comitê vai encaminhar as medidas recomendadas ao Estado, com o aval da Secretaria de Educação e, caso sejam acatadas, deve ser editado novo decreto com prazo de validade de trinta dias, quando o Comitê deverá fazer outra avaliação da situação da saúde pública no Acre.

Na reunião extraordinária participaram a coordenação da Expoacre 2022, o Minis-tério Público do Estado do Acre (MPAC) e representantes do Conselho Estadual de Educação, além do Comitê de Acompanhamento.

