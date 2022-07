Escolha para vice de Gladson poderá ser da regional do Alto Acre

A ‘novela’ da indicação do nome para compor a chapa majoritária do atual governador do Acre e pré-candidato a reeleição, Gladson Cameli (PP), parece que poderá está chegando ao fim.

As convenções partidárias estão a pleno vapor no Acre. Atualmente, o senador afastado e candidato ao governo, Sérgio Petecão, já definiu sua chapa majoritária, confirmando o advogado João Tota, como seu vice, e a deputada federal Vanda Milani, para o senado no evento realizado no ginásio do Sesi neste sábado, dia 23.

Como foi anunciado por um jornalista político na Capital, Márcia Bittar (PL) não será a vice na chapa do Gladson Cameli. As pesquisas com alto índice de rejeição e pressões definiram que deverá ter outra escolha.

Como todos já sabem, a escolha do seu vice pela coligação no pleito passado, não trouxe bons frutos. Gladson disse que desta vez seria uma decisão sua, mas, vem sendo ‘cercado’ por pressões que poderão definir sua campanha.

Neste sábado, uma fonte da Capital disse que a regional do Alto Acre está na mira do Gestor. Não foi falado se seria um homem ou uma mulher, mas que nomes estão sendo sondados e que seriam fortes para somar no pleito.

“A regional tem nomes fortes. Poderá ser uma chapa com Juruá e Alto Acre juntos dessa vez, o prazo está ficando bem curto e esse nome será anunciado em breve”, comentou.

Atualmente, Gladson ainda tem nome forte para chegar no segundo turno. A demora de certa forma oportunista do ex-governador Jorge Viana pelo PT, se vai para o governo ou senado, está deixando aliados chateados e alguns já anunciaram quem dará apoio.

Se manter o nome para o governo, Jorge Viana (PT) estará competindo com nomes fortes como Petecão (PSD), Mara Rocha (MDB) e Jenilson Leite (PSB). Enfim, como muitos falam, esse ano será de muitas surpresas e decepções além de ter muita água para passar por debaixo da ponte.

