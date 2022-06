“Espírito de guerrilha até o final”, diz autor do único gol na vitória do Rio Branco-AC na Série D

Santos destaca garra do Estrelão até apito final no triunfo por 1 a 0 sobre Porto Velho-RO, nesse sábado. Com classificação encaminhada, defensor quer mesma pegada no mata-mata

O Rio Branco-AC voltou a vencer o Porto Velho-RO pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Com gol do zagueiro Santos — que também havia marcado na vitória contra a Locomotiva fora de casa —, o Estrelão venceu por 1 a 0, nesse domingo (5), no estádio Florestão, na capital acreana, pela oitava rodada do grupo 1.

Capitão do time, o defensor Santos exaltou a garra do Rio Branco-AC para conseguir a quinta vitória na competição. Vice-líder com 17 pontos, o Estrelão segue na cola do líder Amazonas, que venceu fora de casa e tem 18 pontos. — É uma briga pra ver quem vai permanecer na primeira colocação (…) É um jogo difícil, aqui também foi um jogo difícil, lá também foi um jogo difícil, na Série D não tem jogo fácil. A gente sempre entra com esse espírito de guerrilha até o final e, graças a Deus, a gente tá sendo beneficiado e saímos com os três pontos — disse em entrevista à Rádio EcoAcre FM Com boa vantagem dentro do G-4 em relação aos times fora da zona de classificação, o defensor do Rio Branco-AC já está de olho na fase eliminatória. — Mata-mata é outra competição como se diz. A gente tem que manter a mesma pegada que a gente vem nos pontos corridos e mata-mata o negócio é bem diferente. Matar ou morrer. A gente tem que tá firme e forte também — afirma. + Acreano Sub-20 tem primeiros classificados às quartas de final; veja resultados da rodada O Rio Branco-AC tem confronto direto pela liderança do grupo 1 contra o Amazonas. O Estrelão encara o time amazonense no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), no estádio da Colina, em Manaus (AM).

