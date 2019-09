Uma multidão de cristãos lotou as ruas de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 27, durante a Marcha para Jesus. Adepto da religião evangélica, o prefeito Ilderlei Cordeiro participou do evento, que teve como principal atração o show nacional do pastor Lucas.

Compreendendo a importância social das instituições religiosas, neste ano, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou convênio com a igreja católica e evangélica para auxiliar na realização dos eventos na cidade, que além de promoveram a fé e trabalharem o bem-estar social da comunidade, influenciam diretamente no fomento do turismo e aquecimento da economia.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, que participou do evento, destacou a importância de Deus na vida das pessoas. “Quero agradecer em primeiro lugar à Deus, esse é um momento especial. Essa cidade é do Senhor Deus”, disse Ilderlei.

Com o tema “Todos Pela Vida”, a multidão de cristão saiu da Ponte da União, no Segundo Distrito da Cidade, e marchou até Avenida Mâncio Lima, onde apreciaram a pregação e o show do pastor Lucas.

Compondo uma caravana de 30 pessoas de Rodrigues Alves, Tacila Carvalho fez questão de participar do evento. “A gente já participa há vários, vindo pregar a palavra de Deus e se divertir”, disse.

Pela primeira vez na marcha, Kátia Amaral se emocionou. “Estou muito feliz poder participar neste ano, desejo que o senhor abençoe cada dia mais essa cidade”, observou a jovem.

Marcha para Jesus é uma realização da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, em parceria com a Prefeitura. A atividade ocorre em muitos países e em quase todos os estados do Brasil. Além dos moradores de Cruzeiro do Sul, a cidade recebeu caravanas de vários municípios do Acre e Amazonas.

