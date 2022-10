O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio Laranjeira, tem trabalhado na Estrada Antônio Carlos Miranda, em Xapuri, com a implantação e pavimentação dos 17,5 quilômetros da rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317. Os trabalhos têm seguido o cronograma estabelecido e o Deracre segue acompanhando o andamento da obra.

“Estamos trabalhando na execução da camada de base estabilizada granulometricamente com mistura de solo e areia; após esse serviço vem a imprimação dessa camada e a pavimentação asfáltica do trecho, e serviços de drenagem, com o assentamento de bueiros tubulares de concreto”, enfatizou o engenheiro do Deracre, Willyams Lima.

Segundo Lima, a pavimentação asfáltica do primeiro trecho da estrada tem previsão para ser iniciada: “Creio que no máximo até semana que vem já teremos algo realizado sobre a base que está sendo executada”.

A obra da tem gerado trabalho e renda para a população. Além disso, a AC-380 garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317. Foram destinados R$ 24 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via.

“A obra dessa estrada tem seguido conforme cronograma estabelecido e tem garantido o pão de cada dia para quem mais precisa. O avanço dos trabalhos nessa estrada demonstra o comprometimento do Estado com todos de Xapuri”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.