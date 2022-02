Estado avança com reformas de escolas no Alto Acre

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) avança com obras de manutenção, reforma e revitalização de escolas dos municípios de Epitaciolândia e Brasileia. As instituições Brasil Bolívia e Belo Porvir, de Epitaciolândia; e Kairala José Kairala e Instituto Odilon Pratagi, de Brasileia, estão sendo contempladas com ações do governo do Estado.

As escolas do Alto Acre fazem parte de um conjunto de 44 unidades que estão sendo reformadas pelo governo do Estado, por meio da SEE, para o início do ano letivo de 2022, a partir do dia 4 de abril. O volume de investimentos chega a R$ 11 milhões.

Na Escola Brasil Bolívia estão sendo executados serviços na rede elétrica do prédio e no telhado, além de uma pintura em todo o espaço escolar. Já na Belo Porvir, também em Epitaciolândia, os serviços de manutenção estão relacionados principalmente à rede hidráulica.

Ainda em Epitaciolândia, o governo do Estado, numa parceria com a prefeitura, está realizando reforma e manutenção da quadra poliesportiva do município. Entre os serviços a serem efetuados, estão a manutenção da rede elétrica e do sistema hidráulico, a pintura das arquibancadas e também a colocação de telas (redes) ao redor da quadra.

Também em Epitaciolândia, outra importante intervenção está sendo realizada no núcleo da SEE no município, onde serão realizados serviços na cobertura, a instalação de grades, manutenção da rede elétrica e, ainda, a pintura do espaço.

Já em Brasileia, os serviços nas escolas Kairala José Kairala e Odilon Pratagi estão relacionados à manutenção da rede elétrica e do sistema hidráulico e à pintura dos prédios, além da reforma dos banheiros. “Tudo para dar melhores condições aos alunos”, explica o engenheiro Marco Venicio Oliveira, do Departamento de Manutenção da SEE.

Além dessas 44 escolas que estão sendo reformadas, o governo do Estado realizou, no ano passado, serviços de manutenção, reforma e revitalização em mais de cem unidades escolares, sobretudo em Rio Branco. As intervenções também se deram nos demais municípios acreanos.

“Seguimos com um olhar atento para que, cada vez mais, a Educação do Acre tenha melhores condições de funcionamento. Em 2021 fizemos reformas em escolas de todo o estado. Agora unidades de 14 municípios estão sendo contempladas com reforma e manutenção”, explicou a secretária Socorro Neri.

