Estado conclui reforma do abatedouro de aves caipiras e semicaipiras em Brasileia

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Paulo César Gomes, e a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), Taynara Martins, celebraram na tarde desta sexta-feira, 7, o termo de cooperação técnica entre as instituições.

A assinatura ocorreu na presença do excelentíssimo senhor governador do Acre, Gladson Cameli e do deputado federal, Alan Rick, em frente ao comando geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), durante a formatura de promoção de oficiais e praças da PMAC e do CBMAC.

O termo estabelece políticas de cooperação entre a PMAC e o Detran e tem como objetivo efetivar as atividades de policiamento, atendimento de sinistro de trânsito e fiscalização de trânsito urbano e rodoviário em todo estado do Acre. O termo é uma parceria antiga entre a autarquia e a corporação militar e é renovado anualmente após revisão e cumprimento de metas.

O Detran repassará o valor de R$ 4,9 milhões gradualmente para a aquisição de viaturas e equipamentos essenciais para que a Polícia Militar desempenhe as atividades de trânsito.

“Este termo permite à PMAC adquirir equipamentos, materiais, uniformes, viaturas e recursos, voltados para a execução do policiamento ostensivo de trânsito nas vias abertas à circulação, visando a prevenção da incidência de sinistros, a redução dos índices de acidentalidade, com o objetivo final de preservar vidas no trânsito”, destacou o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), major Marleudo Nogueira.

“Este convênio que o Detran celebra anualmente com a Polícia Militar é mais um aporte financeiro que o órgão oferece ao Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre, que sempre trouxe bons resultados para a sociedade. Temos comemorado números positivos com relação à diminuição dos índices de violência e no trânsito em geral. A população que investe no Detran tem tido mostras do trabalho sério realizado pelos nossos servidores e instituições parceiras. Essa cooperação é fundamental para salvar vidas”, enfatizou a presidente do Detran-AC, Taynara Martins.

“Este termo de cooperação é de suma importância para a fiscalização e prevenção de acidentes no trânsito em todo o estado. O apoio financeiro que o Detran/Acre oferece tem ajudado bastante na ampliação da efetividade das ações na área do trânsito por todas unidades operacionais da PM, e em especial pelo Batalhão de Trânsito”, finalizou o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes.

