Estado convoca inscritos em pós-graduação em Gestão Pública para efetuar matrícula

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), e a Universidade Federal do Acre (Ufac) convocam os inscritos no Edital Propeg nº 22/2021, do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, para servidores efetivos do Executivo estadual, para realizarem suas matrículas de maneira remota, clicando aqui, no período de 18 a 26 de novembro.

Os 600 inscritos convocados devem acessar a plataforma Moodle da Ufac e fazer o upload dos documentos solicitados no Edital Niead Nº 22/2021, os documentos são: Requerimento de Matrícula Institucional/Curricular (anexo II do edital de convocação), que deve ser impresso, assinado e digitalizado; Diploma; Documento de Identificação com foto; CPF; Título de Eleitor; Comprovante de participação no último processo eleitoral, justificativa ou declaração original de quitação com as obrigações eleitorais, emitida pela Justiça Eleitoral; Comprovante de quitação de serviço militar (para candidatos do sexo masculino); Comprovante de residência ou Declaração de Endereço (anexo III do edital de convocação); Declaração de estabelecimento do Termo de Compromisso entre o candidato e o Governo do Estado do Acre, devidamente assinado pelo órgão atestador.

A pós-graduação será em formato de ensino à distância (EaD), com carga de 390 horas, e uma duração de mínima de 12 meses. A iniciativa representa um passo na política de valorização do servidor público e irá capacitar 600 servidores de nível superior para a função gerencial de órgãos e entidades da administração direta e indireta, distribuídos nos 22 municípios e na Representação do Acre em Brasília (Repac).

A lista completa dos candidatos selecionados para efetuar suas matrículas pode ser acessada no link.

