Estado dá continuidade a execução do consórcio C.W.D

Por Eudes Góes

O Estado do Acre, por meio do Deracre, cumpre etapas do consórcio do consórcio, C.W.D, que impõe obras de melhoramentos de infraestrutura, na Cidade do Povo, no Bairro Belo Jardim e a partir da altura do quilômetro 75 da Estrada Transacreana.

De acordo com informações dos técnicos do Deracre, designados para acompanhamento dos trabalhos, a obra que está sendo construída por firmas particulares, após assinatura de um acordo contratual, que tem como prazo de vigência, um ano, a contar do último dia 30 de Junho, e só vai encerrar 30 de junho de 2023.

No bairro Belo Jardim o consórcio já está atuando cerca de ao menos uns quarenta dias ou mais, após a instalação dos canteiros das obras nos respectivos lugares onde serão executadas.

A relevância sobre a atuação da empresa já é visível e se dá quando já se percebe, que as cláusulas impressas no contrato já começam a ser cumpridas.

Na Cidade do Povo, algumas ruas já passam por uma operação tapa buracos, com troca de solos e consequente pavimentação.

Da mesma forma no Bairro Belo Jardim, as equipes do grupo, de forma paralela, estão atuando, e já deram início ao melhoramento do principal via de acesso à comunidade, com uma operação Tapa Buracos. Numa extensão de seis quilômetros por seis metros de largura.

Já na rodovia estadual AC-90 (Transacreana) o estado também de forma simultânea, também já se faz presente na ação, a partir do quilômetro 75, de onde partirá com uma pavimentação até o quilômetro 95.

Em qual qualquer uma das estruturas, está garantido, que empresas podem realizar, serviços de manutenção, prevenção, arte corrente, tapa buracos, pavimentação, calçamento ou correlatos.

Obras contratadas pelo Governo do Estado estão sendo realizadas na capital Rio Branco.

