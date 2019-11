Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico na última quarta-feira (20), em sua mansão localizada em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A Band News, através do jornalista Reinaldo Azevedo, afirmou que o apresentador morreu aos 60 anos. Minutos depois, ele negou a informação. Já o apresentador Amaury Jr publicou em seu blog que o estado de Gugu é irreversível.

Gugu estava colocando enfeites de Natal na parte externa da casa, onde moram seus filhos João Augusto, de 17 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, quando caiu de uma altura de quatro metros e bateu com a cabeça em uma quina.

Levado às pressas ao hospital mais próximo, o apresentador foi internado em estado muito grave. De acordo com as primeiras informações, Gugu teria tido morte cerebral.

A reportagem foi informada sobre o óbito na tarde de hoje, mas em respeito à família, preferiu esperar um comunicado oficial ou que outro veículo noticiasse o fato.

A Record TV segue mantendo a morte de seu funcionário em sigilo até que a família chegasse ao hospital e planejou um pronunciamento oficial sobre o falecimento às 21h.

Dona Maria do Céu, mãe do apresentador de 90 anos, embarcou em um vôo da TAM JJ8186 para Orlando, para acompanhar todo o trâmite de perto. Ela desembarcou às 16h.

O corpo de Gugu Liberato será transferido para São Paulo, onde o enterro será realizado no Cemitério do Murumbi, o mesmo onde o pai de Gugu foi enterrado.

Gugu ficou popular por ter embarcado no sucesso do grupo Menudo, famoso pela música “Não Se Reprima”, que foi exaustivamente promovido pelo programa Viva a Noite em 1984. É de Gugu também a façanha de lançar grupos do mesmo estilo, como Dominó e Polegar. Isso também o fez virar empresário. Sua produtora, a GGP, é responsável pela gravação de comerciais, programas e séries.

A carreira de apresentador teve início em 1981 convidado por Silvio Santos para comandar o programa Sessão Premiada paulista. Um ano depois assumia nas noites de sábado o programa de auditório Viva a Noite. Durante muito tempo também foi dele a missão de editar o boletim Semana do Presidente, que era veiculado nos intervalos entre os quadros do Programa Silvio Santos.

A morte foi confirmada, que aponta que a causa do óbito foi morte cerebral. Familiares do apresentador saíram do Brasil em direção aos Estados Unidos para acompanhar o estado de saúde de Gugu, dentre eles a mãe, Maria do Céu, de 90 anos.

Gugu chegou a assinar um contrato com a Rede Globo. Porém, Silvio Santos pediu pessoalmente para Roberto Marinho para voltar atrás. O salário do apresentador aumentou em dez vezes e teve mais espaço dentro da grade de programação do SBT.

O grande sucesso da carreira veio no final dos anos de 1990 com o programa Domingo Legal, que entrou na briga com Domingão do Faustão, ironicamente o programa que faria na Globo. Muitas vezes a atração apelou para casos bizarros e mulheres seminuas no palco, o que levou a Justiça a tomar medidas regulatórias. O programa chegou a dar mais de 40 pontos de audiência.

Cinema

Além de apresentador. Gugu também atuou no cinema, ao lado das então apresentadoras infantis Xuxa Meneghel e Angélica, do grupo Os Trapalhões. Na música, Gugu lançou vários LPs e CDs. O disco Gugu Para Crianças, que tem o hit Pintinho Amarelinho, vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, sendo premiado com disco de ouro.

Gugu Liberato estava trabalhando na TV Record desde 2014. Atualmente, comandava o reality “Canta comigo”. A atração já está gravada e a sua final programada para ser exibia no dia 4 de dezembro.